Doi tineri intretineau raporturi sexuale in autoturism. Politistii constanteni au deschis dosar penal A fost deschis dosar penalLa data de 1 mai a.c., in jurul orei 23.45, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 4 Politie au identificat un barbat, de 24 de ani, si o femeie, de 22 de ani, care intretineau raporturi sexuale intr un autoturism parcat pe strada Interioara nr. 3.In cauza s a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj contra bunelor moravuri. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

