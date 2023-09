Doi tineri din Zlatna, prinși în trafic sub influența substanțelor interzise La data de 3 septembrie 2023, in jurul orei 16.30, polițiștii din Zlatna au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 18 de ani, din orașul Zlatna, județul Alba. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul drugtest, a rezultat ca era sub influența substanțelor interzise, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice, pentru stabilirea prezenței in organism a substanțelor cu efect psihoactiv. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. La… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

