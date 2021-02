Doi tineri din Bârlad au fost arestaţi preventiv pentru tâlhărie calificată Doi tineri in varsta de 19 si 21 de ani, din municipiul Barlad, au fost arestati preventiv pentru savarsirea infractiunilor de talharie calificata si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Vaslui, pe data de 16 ianuarie, cei doi au agresat un barbat de 75 de ani, i-au luat geanta in care avea mai multe bunuri, printre care si cardul bancar pe care avea lipit codul PIN, portmoneul cu bani si telefonul mobil. Dupa comiterea faptei, cei doi tineri ar fi sustras, de pe cardul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

