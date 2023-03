Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ambasadei Romaniei in SUA, doi senatori americani care au efectuat o vizita in Romania luna trecuta și au introdus miercuri un proiect de lege pentru includerea țarii noastre in programul prin care sunt permise calatorii libere in SUA.

- Senatorii americani Richard Durbin si Jeanne Shaheen, aflați in vizita oficiala la București, susțin ca „ambițiile lui Putin trec dincolo de Ucraina”, iar sprijinul NATO are scopul de-al descuraja sa extinda agresiunea și in alte state, precum Republica Moldova.

- Premierul Nicolae Ciuca i-a primit, la Palatul Victoria, pe senatorii americani Richard Durbin și Jeanne Shaheen, ocazie cu care a fost analizata situația securitații din Regiunea Marii Negre, in urma agresiunii militare ruse asupra Ucrainei.