- Se convoaca in sedinta extraordinara, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, luni, 26 februarie 2024, ora 13:00. Ședința va avea loc in sala Europa, din sediul Primariei Municipiului Baia Mare, cu ordinea de zi : –Depunere juramant – domnul Cotos Robert Adrian pentru funcția de consilier local -Proiect…

- Se convoaca in sedinta extraordinara, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, luni, 12 februarie 2024,ora 14:00. Ședința va avea loc in sala Europa, din sediul Primariei Municipiului Baia Mare, cu principala ordine de zi : 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei Școlare a unitatilor de invatamant…

- Se convoaca, in sedinta ordinara, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, vineri, 26 ianuarie 2024, ora 10:00. Ședința va avea loc in sala Europa, din sediul Primariei Municipiului Baia Mare, cu principalele puncte pe ordinea de zi: 1. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului…

- Consiliul Local Municipal Constanta se reuneste in sedinta extraordinara, in data de 12 ianuarie, ora 12.00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Ordinea de zi este: Proiect de hotarare nr. 2 2024 privind aprobarea constituirii ca parte civila…

- Consiliul Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta este convocat in sedinta extraordinara in data de 27.12.2023 miercuri de la ora 12.00 in conformitate cu prevederile art.133 alin. 2 lit."a" din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. Sedinta…

- Se convoaca, in sedinta ordinara, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, joi, 21 decembrie 2023, ora 10:00. Ședința va avea loc in sala Europa, din sediul Primariei Municipiului Baia Mare, cu principalele puncte pe ordinea de zi: 1.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, joi, 14.12.2023, ora 15:00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Ordinea de zi: Proiect de hotarare nr. 576 2023 privind rectificarea bugetului…

- Primaria municipiului Moreni a inceput achitarea plaților restante catre asistenții persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiile lunare restante. Acest lucru a devenit posibil ca urmare a rectificarii bugetare votata an ședința extraordinara de consilierii locali.„Avand in vedere adresa…