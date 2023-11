Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 21 de oameni au murit si 18 sunt raniți in urma tragediei rutiere produse marți seara in Italia, dupa ce un autobuz plin a cazut de pe o pasarela peste calea ferata, in apropiere de Venetia. Ministerul roman al Afacerilor Externe a comunicat ca pana la aceasta ora nu exista informații despre cetațeni romani…

- In urma cu doar doua zile, mai exact la data de 3 octombrie 2023, o tragie cumplita a avut loc pe podul de la Mestre, Italia, atunci cand un autocar s-a prabușit și dupa aceea a luat foc. 21 de persoane și-au pierdut viața, dupa ce mijlocul de transport a cazut in prapastie, peste linia de cale ferata…

- „Profund indurerat de veștile de ultima ora venite din Italia privind tragicul accident produs la Mestre, care a curmat și viețile a patru cetațeni romani. Transmit condoleanțe și multa putere familiei indoliate, in aceste momente de grea incercare”, a sc

- Nationala de volei feminin a Romaniei a incheiat pe locul 3 in grupa B a Campionatului European si va evolua in optimi contra nationalei similare a Frantei, potrivit news.ro.Meciul va avea loc, sambata, la Florenta.Potrivit FR Volei, obiectivul nationalei - calificarea in optimile de finala,…

- Doi romani care lucreaza in Italia au fost arestați de carabinieri, dupa ce concubina unuia dintre ei a fost gasita moarta. Anchetatorii au indicii ca cei... The post Doi romani arestați in Italia dupa ce au inscenat o crima drept sinucidere appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Doi romani care lucreaza in Italia au fost arestați de carabinieri, dupa ce concubina unuia dintre ei a fost gasita moarta. Anchetatorii au indicii ca cei doi suspecți au ucis-o pe tanara din Rep.Moldova și au facut sa para ca aceasta s-a sinucis.

- Doi romani au șocat Italia, dupa ce au comis o crima ingrozitoare. Cei doi barbați de 23 ți 25 de ani l-au omorat pe un barbat din Roma, pentru care lucrau. Trupul sau a fost gasit de propria soție, iar felul in care a aratat a intrecut orice imaginație.

- Autoritațile italiene au reținut doi frați romani, in varsta de 23 și 25 de ani. Aceștia sunt acuzați ca au comis o crima infioratoare asupra unui batran din Roma, pe care il mai ajutau la treburile casnice.Potrivit presei locale, victima se numea Enzo Vetrano și avea 77 de ani, iar cu cei doi frați…