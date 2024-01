Doi răniţi în urma unui nou accident în Timişoara Inca un accident grav a avut loc sambata seara pe Bd. Gh. Lazar din Timisoara dupa ce un tanar sofer a virat la stanga si a intrat in coliziune cu un autoturism de pe sens opus. In urma impactului a fost ranit atat soferul in varsta de 19 ani, cat si un pasager din cealalta […] Articolul Doi raniti in urma unui nou accident in Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

