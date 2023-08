Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Rutier Bistrița au intervenit la un accident, produs pe Drumul Județean 151, in Sigmir. Din primele date, un barbat de 52 de ani, cetațean strain, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Bistrița-Sigmir, a intrat in coliziune cu un alt autoturism care se deplasa din sens opus…

- Accidentul de duminica dupa-amiaza, de pe drumul european 2E, din zona localitații Capu Codrului, s-a produs din vina unui șofer care avea permisul de numai o luna de zile. Este vorba de un tanar in varsta de 19 ani, din comuna Valea Moldovei. Acesta se afla la volanul unui autoturism marca Audi A6…

- Un tanar din comuna Ștefan cel Mare a fost reținut de polițiști, dupa ce a condus beat și a provocat un accident rutier cu victima pe raza localitații. Un alt șofer, de asemenea baut, din Targu Ocna, a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Un barbat de 33 de ani, din comuna Ștefan cel […] Articolul Beți…

- Accident de circulație, astazi, pe bulevardul Revoluției din Arad, in urma caruia trei persoane au fost transportate la spital. „In ziua de 5 iunie, in jurul orei 13:30, un barbat de 55 de ani, din Fantanele, angajat in traversarea bulevardul Revoluției, in dreptul imobilului cu nr. 64, a fost acroșat…

- Duminica 28 mai 2023, in jurul orei 11.00, un tanar de 19 ani, din municipiul Aiud, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitații Rimetea, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 52 de ani, din localitatea Buru, județul Cluj. In urma impactului, autoturismul condus de tanar…

- ACCIDENT rutier la Aiud. Un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a lovit cu mașina un alt autoturism Un accident rutier s-a produs marți seara, pe o strada din municipiul Aiud. Un șofer de 45 de ani din Lopadea Noua, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a intrat cu mașina intr-un autoturism…

- Doua persoane, dintre care un copil, au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier ce s-a produs, marti, pe strada Dobosari din municipiul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Potrivit acestora, in eveniment au…

- Un grav accident rutier a avut loc in Slovacia, iar in incident este implicat un cetațean roman. Potrivit presei slovace, un autobuz maghiar a lovit din spate un camion pe tronsonul de autostrada D2 care duce spre Cehia.