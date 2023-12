Doi primari din PNL Gorj au trecut la PSD

Inca doi primari din PNL Gorj au ales sa paraseasca organizația politica din care fac parte și sa se alature PSD-ului. Este vorba, mai exact, de primarii liberali de la Danciulești și Tanțareni, Marius Dumitra-Badescu și Robert Ciutureanu. In ultima vreme au avut loc mai multe racolaril pe banda rulanta. In ciuda acestui lucru, liderii PNL de la centru nu au nici o reacție in fața PSD. Pe langa primarii din Danciulești și Țanțareni, primarii PNL din Targu-Jiu, Novaci, Turcinești, Arcani și Dragotești au anunțat ca vor candida, in alegerile din 2024, pentru noi mandate din partea Partidului Social…