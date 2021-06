Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști din Londra, de origine romana, au fost amendați cu cate 2.000 de lire sterline fiecare pentru incalcarea regulilor carantinei, dupa ce au revenit din Romania, a informat publicația Evening Standard , preluata de Ziarul Romanesc . Cei doi sunt acum judecati de Tribunalul din Westminster.…

- Doi politisti de origine romana din Regatul Unit au fost amendati cu cate 2.000 de lire sterline dupa ce au facut o calatorie in Romania. Cei doi sunt acum judecati de Tribunalul din Westminster.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta anunta ca Marea Britanie intra in zona rosie incepand cu 1 iunie, din cauza numarului mare de infectari cu tulpina indiana a coronavirusului. Acest lucru inseamna ca toți strainii care sosesc in Romania, din Regatul Unit, vor sta in carantina 14 zile daca…

- Noile restricții decise de autoritațile din Romania in contextul celui de al treilea val al pandemiei de COVID-19 intra in vigoare duminica. Carantina de noapte se va aplica de la ora 20.00, fața de 22.00, cat este acum, in zilele de vineri, sambata și duminica in localitațile in care rata de infectare…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat joi, 25 martie 2021, lista galbena a statelor cu risc epidemiologic. Persoanele care vin din aceste țari in Romania vor trebui sa intre in carantina. In lista se afla 41 de state. Pentru cetațenii care vin din aceste țari aflate in ”zona galbena”…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU ) a adoptat, vineri, o noua hotarare prin care a fost actualizata lista statelor de risc epidemiologic ridicat. Daca ați calatorit in aceste state și veniți in Romania sunteți obligat sa stați in carantina timp de 14 zile. The post Lista actualizata…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a anunțat ca Marea Britanie a ieșit din lista țarilor galbene, astfel ca persoanele care vin din Regatul Unit in Romania nu vor mai avea obligația sa intre in carantina. „Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența include…

- Șeful DSU Raed Arafat a afirmat la Digi24 ca nu exclude posibilitatea ca autoritațile sa implementeze masuri suplimentare pentru ca activitațile considerate neesențiale sa fie reduse, inclusiv carantina de noapte, dar a precizat ca nu este de acord cu o carantina totala. Intrebat daca ar fi de acord…