Doi polițiști din Covasna au fost împușcați de un bărbat pe numele căruia se afla emis un mandat de aducere Situație incredibila in județul Covasna. Doi polițiști ar fi fost impușcați de un barbat pe numele caruia se afla emis un mandat de aducere. Oamenii legii se afla in afara oricarui pericol. Totul a inceput joi dimineața cand doi barbați, de 20, respectiv 50 de ani, ar fi agresat fizic un polițist in fața sediului Postului de Poliție Barcani. Cei doi barbați fusesera citați la sediul Postului de Poliție Barcani, in vederea soluționarii unei petiții. Aceștia au devenit reclacitranți și l-ar fi tras de uniforma pe șeful de post, moment in care unul dintre ei l-ar fi lovit cu pumnul pe polițist, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

