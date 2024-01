Doi polițiști din Cluj, filmați când își împărțeau petarde Un polițist care se afla in timpul programului a venit direct cu autospeciala sa-și ridice pirotehnicele de la colegul care se afla in timpul liber.La IPJ Cluj a inceput și o ancheta in acest caz, iar polițistul care a folosit mașina de poliție in alte scopuri decat cele de serviciu va trebui sa le dea explicații superiorilor. La finalizarea acestor verificari, in funcție de rezultat, se va sesiza unitatea de parchet competenta, respectiv Direcția Generala Anticorupție. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO Explodeaza un nou scandal in Poliția Romana: doi agenți și-au imparțit petarde in mașina de poliție / Ancheta demarata de InspectoratDoi agenți din Cluj au fost filmați in timp ce iși imparțeau petarde in mașina de poliție. Unul dintre ei se afla in timpul programului. Inspectoratul de Poliție…

- Doi agenți de poliție din Cluj au fost surprinși pe camerele de supraveghere in timp ce iși imparțeau petardele achiziționate de unul dintre ei, de la un magazin. Astfel, un polițist care se afla in timpul programului a venit direct cu autospeciala sa-și ridice pirotehnicele de la colegul care se…

- In preajma sarbatorilor de iarna, Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase impreuna cu alte subunitați ale Inspectoratului de Poliție Județean au intețit controalele la comercianții de articole pirotehnice.

- Au trecut 31 de ani de la moartea marelui ganditor creștin Petre Țuțea, omul de o erudiție strivitoare care, intrebat fiind ce profesie are, a raspuns așa cum numai unul ca el putea sa o faca: „Eu sunt de profesie roman”. Petre Țuțea s-a nascut in ziua de 6 octombrie 1902, in familia preotului din satul…

- PERICOL… Misiune dificila pentru o polițista din Vaslui și colegul ei de echipaj, care joi, in timp ce erau de serviciu, au incercat sa legitimeze un conducator auto ce se deplasa pe o strada din Rediu. Inițial, acesta a oprit la semnalul oamenilor legii, insa cand polițista s-a apropiat de mașina lui,…

- Un accident teribil s-a produs azi-noapte, in zona localitații Huedin din județul Cluj. Deși autoturismul s-a facut praf și pulbere, dupa ce s-a rasturnat in afara parții carosabile, șoferul nu a fost ranit grav și nici macar n-a fost nevoie sa fie transportat la spital. ”Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Parchetul condus de Kovesi efectueaza 38 de percheziții domiciliare in Romania, intr-o ancheta privind frauda a 15 milioane de euro In cadrul a doua investigații aflate in desfașurare asupra unei presupuse fraude in valoare de 15 milioane de euro, conduse de Parchetul European ( EPPO ) din București…

- Doi agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au fost condamnați la 5 ani și 3 luni, respectiv la 4 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita, abuz in serviciu și fals intelectual. Cei doi au cerut și primit șpaga intre 200 și 500 de lei de la șoferi opriți in trafic,…