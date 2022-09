Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti au fost injunghiați, vineri dimineața, in centrul Londrei. Agenții au fost transportați de urgența la spital. Barbatul care i-a injungiat pe cei doi polițiști a fost arestat. Acesta avea asupra lui un cuțit, conform AFP și Agerpres. Individul a fost arestat sub suspiciunea ca a agresat…

- Piața imobiliara din Londra e printre cele mai scumpe din Europa, insa daca ești dispus la compromisuri, poți gasi variante sa locuiești in chirie, chiar in centrul capitalei britanice, pentru un preț accesibil. Sunt insa și compromisuri – un studio aflat la partenerul unei cladiri din centrul orașului…

- Dupa ce Iranul a anunțat reținerea mai multor cetațeni straini, inclusiv a adjunctului ambasadorului britanic la Teheran, Londra a reacționat rapid. Totul a pornit de la o informare venita, miercuri, de la televiziunea de stat din Iran. Și anume ca Garzile Revolutionare din Iran au retinut mai multi…