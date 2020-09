O persoana inarmata a atacat cu focuri de arma doi adjuncti ai serifului din comitatul american Los Angeles in timp ce acestia se aflau sambata noaptea intr-o masina a politiei, transmite Reuters. Imagini ale atacului surprinse de o camera de supraveghere au fost difuzate de catre departamentul serifului. Se vede astfel cum un barbat inarmat cu un pistol se apropie de vehiculul parcat si deschide focul asupra celor doi ofiteri, fara sa fi fost provocat, apoi fuge. Politistii, un barbat si o femeie, au fost operati in cursul noptii si sunt in stare critica. Vorbind despre atacatorul aflat in libertate,…