- In timp ce conducea autoturismul pe strada Parcului din municipiul Suceava, un barbat de 41 de ani a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un barbat de 31 de ani. Dupa producerea evenimentului, conducatorul auto de 41 de ani a parasit locul accidentului fara incuviințarea…

- La data de 29 ianuarie a.c., polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe strada Bogdan Voda din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie de 25 de ani din Calinești, aflata la volanul unui autoturism, a surprins și accidentat o femeie…

- Accident grav la Lugoj Un barbat, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe DN 6-Centura Lugojului, dinspre Caransebeș inspre Timișoara, iar la intersecția cu A6 a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o femeie, in varsta de 46 de ani, care circula in aceeași direcție de…

- Doi copii au fost raniti, vineri, in timp ce traversau strada pe trecerea de pietoni. Conform IPJ Ialomita, accidentul a avut loc pe o strada din municipiul Fetesti. Soferul grabit este cercetat pentru vatamare corporala din culpa.

- Un accident grav s-a petrecut, vineri, la Bolovani, judetul Dambovita, intre o masina utilizata pentru instruirea viitorilor soferi si un BMW. Din primele date, se pare ca, de vina ar fi masina de scoala pentru soferi care a iesit de pe drumul secundar fara sa acorde prioritate.

- Un grav accident de circulație a avut loc intre Dej și Beclean. Un bistrițean de 70 de ani a murit. O femeie a ramas incarcerata, iar cainele care era cu ei in mașina, ranit. GRAV accident de circulație azi, intre Beclean și Dej, in Sanmarghita. In urma apelului la 112, s-au deplasat de urgența: pompierii…

- Accident de circulație cu urmari grave in aceasta dupa-amiaza, pe strada Caminelor din Reșița. Un barbat a ajuns in stare grava la spital. „Astazi, in jurul orelor 14.45 un conducator auto care conducea un autoturism pe strada Caminelor din municipiu a surprins pe partea carosabila un grup de trei pietoni,…

