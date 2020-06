Stiri pe aceeasi tema

- Zece migranti din Afganistan, intre care trei copii, au fost prinsi incercand sa iasa din tara traversand pe jos un camp, pentru a ajunge in Ungaria, iar de acolo in vestul Europei. Politistii de frontiera de la Nadlac au depistat grupul de migranti la aproximativ 400 de metri fata de linia de frontiera…

- Politistii dclujeni cerceteaza 3 tineri de 16, 17, respectiv 21 de ani, din comuna Apahida, prinsi in flagrant de catre un agent de politie aflat in timpul liber.Unul dintre acestia a fost retinut pentru 24 de ore. Conform IPJ Cluj, cei in cauza, la data de 4 iunie a.c., ar fi sustras dintr-o…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Timișoara – Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timiș, impreuna cu polițiști de la IPJ Timiș, au desfașurat o acțiune in urma careia au depistat doi cetațeni romani care transportau intr-un autovehicul, spre granița cu Ungaria, zece sirieni care intenționau…

- Percheziții de amploare in locuințele mai multor tineri din Timișoara, care au spart in urma cu cateva zile un magazin de unelte. Indivizii au fost prinși chiar in momentul in care voiau sa vanda obiectele furate.10.000 de euro ar fi obținut cei trei barbați din Timișoara daca ar fi reușit sa vanda…

- Azi noapte, la ora 01.30, un barbat a sesizat politia prin SNUAU 112 despre faptul ca trei persoane forțeaza sistemul de inchidere al unui garaj situat pe strada Dragoș Voda din Baia Mare. La fața locului a ajuns de urgenta patrula de ordine si siguranța publica, care a observat doua persoane ce incercau…

- Procurorii DIICOT Oradea au decis retinerea pentru 24 de ore a unui barbat care ulterior a fost arestat preventiv pentru 15 zile de Tribunalul Bihor sub acuzatia de trafic de persoane, dupa ce a fost in prins in timp ce incerca sa vanda o tanara pentru practicarea...