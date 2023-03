Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au facut, joi dimineata, 12 perchezitii in judetele Dambovita, Arges, Prahova, Constanta, Bacau si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut indemnizatii de la AJPIS Dambovita, pe baza unor documente false prin care se arata ca activitatea…

- Accident grav de circulație pe Șoseaua Colentina din Bucuresti. O mașina de Poliție a fost grav avariata in timpul unei urmariri. Doi polițiști au ajuns la spital. Accidentul a avut loc pe șoseaua Colentina din Sectorul 2, acolo unde un sofer a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor. Barbatul…

- Autoritațile au intrat, luni, in alerta dupa ce o femeia din București a sunat la numarul de urgența 112 și a spus ca soțul ei și-a ucis fiica, apoi a incendiat locuința. Polițiștii sosiți la fața locului au descoperit ca cele sesizate de femeie se confirma, imobilul fiind in flacari. Victima a fost…

- O explozie s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, intr-un apartament situat la parterul unui bloc din Pitesti, deflagratia nefiind urmata de incendiu. Proprietara, o femeie de 69 de ani, a fost transportata la spital, iar o alta femeie a primit ingrijiri dupa ce a suferit un atac de panica. Potrivit…

- Politistii au gasit cinci tone de articole pirotehnice in doua locatii detinute de un barbat din Bucuresti. Acesta aducea materialele din strainatate si le vindea pe internet, la negru. Vineri, 16 decembrie, atat locuinta barbatului, cat si un depozit din judetul Ilfov au fost perchezitionate de politisti.…

- 23 de percheziții au avut loc, marți, intr-un dosar de inselaciune care vizeaza cazarea unor refugiati ucraineni. Potrivit Poliției Romane, politistii au descins la 22 de locații in județul Valcea și una in București. “In fapt, in perioada aprilie-noiembrie 2022, administratorul unei persoane juridice,…

- UPDATE: Echipele de Intervenție au constatat ca bagajul suspect conținea paine și haine. Știrea inițiala: Este alerta in București, in zona Cotrocen. Un colet suspect se afla in apropierea unui unitați militare. Pe Bulevardul Vasile Milea a fost restricționata circulația dupa ce a fost semnalata prezența…

