Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a Poliției de Frontiera a fost diagnosticata cu Covid-19, dupa ce a fost supusa testului de laborator, la Spitalul Toma Ciorba din capitala. Colegii care au contactat cu femeia sunt izolați la domiciliu și monitorizați de medici. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatoarea…

- Nu aruncați maștile și manușile in tomberoanele de reciclare! Se poate declanșa un intreg lanț de imbolnaviri! ”Avand in vedere masurile urgente, cu caracter excepțional, luate de Romania in vederea combaterii raspandirii virusului COVID19, instituite prin hotararile Comitetului Național pentru Situații…

- Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din Romania solicita autoritatilor sa acorde o atentie sporita protectiei personalului medical si precizeaza ca mastile si echipamentele speciale care ar fi eficiente in fata virusului inca nu au ajuns in spitale, potrivit unui comunicat al organizatiei,…

- Trei medici din Cluj-Napoca, doi de la Clinica de Boli Infecțioase și unul de la Institutul Inimii, au revenit de la schi, din Elveția, a doua zi dupa ce in țara cantoanelor s-a decretat zona... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe rețelele sociale circula imagini care arata starea în care au ajuns medicii și asistentele din China care îi trateaza pe pacienții cu coronavirus.Imaginile arata medici obosiți, cu urme dureroase pe piele lasate de maștile de protecție. Presa locala, citata de Metro, spune ca medicii…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia a fost inclus, de catre Ministerul Sanatații, pe lista unitaților nou acreditate, care vor putea pregati medici rezidenți, transmit reprezentanții unitații medicale. SJU Alba Iulia va primi medici rezidenți de la centrul universitar Cluj-Napoca. Specialitațile…

- Mai mulți medici specialiști, medici rezidenți și studenți de la Facultatea de Medicina din Cluj Napoca, voluntari in cadrul Clinicii de Neurochirurgie, au semnat un mesaj de susținere pentru profesorul Ștefan Florian, medic neurochirurg de talie mondiala, atacat recent de deputatul USR Emanuel Ungureanu.…