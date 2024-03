Stiri pe aceeasi tema

- La Colegiul de Arte din Baia Mare a avut loc ieri, pe 13 martie, o intalnire intre reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Maramureș și directorii instituțiilor de invațamant preuniversitar din județ. Incepand cu ora 11, discuțiile s-au concentrat pe diverse aspecte legate de managementul…

- Diana este cea mai tanara jandarmerița din ???????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ????????????????????̦???????????? ,,???????????????????????? ????????????????????????????????,, ????????????????????????????????????̦ și poate și cea mai energica.…

- Pe data de 3 martie 2024, Duminica Fiului risipitor, Preasfinția Sa Vasile Bizau, Episcop greco-catolic de Maramureș, l-a numit in funcția de Protopop al Protopopiatului Satu Mare pe parintele Eduard-Felician Fischer. Numirea a fost facuta in virtutea cann. 276-278 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale,…

- Reprezentantii Salvamont Romania anunta ca, in ultimele 24 de ore, au fost primite 83 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor. In cazul acestor intervenții au fost salvate 83 de persoane. Dintre acestea 42 au fost predate Serviciului de Ambulanța sau SMURD pentru transport…

- La indemnul și cu binecuvantarea Preasfinției Sale Vasile Bizau, episcop de Maramureș, in luna octombrie 2023, parintele Daniel Piț, Responsabil al Departamentului pentru Pastorația Familiei din cadrul Episcopiei de Marammureș, a dat startul unei serii de cateheze, care se desfașoara cu frecvența lunara,…

- Un barbat in varsta de 27 de ani din Maramures a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor, dupa ce a tras cu arma spre dormitorul si spre poarta de acces in locuintei unei femei care i-a fost iubita. Politistii au constatat ca arma folosita este letala, fiind vorba despre o pusca de vanatoare.…

- Continuand tradiția de a celebra, cu ocazia sarbatorilor mari, Sfanta Liturghie Arhiereasca atat la Baia Mare, cat și la Satu Mare, dar și in alta parohie de pe teritoriul Eparhiei de Maramureș, in acest an, Preasfinția Sa Vasile, dupa ce in Prima Zi a Sarbatorii Nașterii Domnului, 25 decembrie 2023,…

- Politistii din Maramures au deschis o ancheta dupa ce trupul neinsufletit al unui barbat de 53 de ani a fost gasit intr-o locuinta din Leordina, cuprinsa de un incendiu. „Azi-noapte, politistii Sectiei 4 Leordina au intervenit in urma unui apel 112, la un incendiu produs la un imobil din localitatea…