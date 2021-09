Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rebenciuc, inspector antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala Suceava, care raspundea și de județul Iasi, impreuna cu fosta sa colega Alexandra Evelina Volf, inspector antifrauda, au fost trimiși in judecata astazi, 20 septembrie, pentru corupție. Procurorii DNA Iași il acuza pe…

- Conform DNA, "inculpatii, in calitate de administratori ai unor societati comerciale cu un comportament fiscal simulat de tip fantoma, au evidentiat in contabilitate operatiuni fictive privind achizitia de cereale, in conditiile in care, acestea nu intruneau conditiile minime prevazute de lege pentru…

- Marius Moise, la data faptelor ofițer de poliție judiciara din cadrul DNA (pana in martie 2020), in prezent comisar șef in cadrul Inspectoratul General al Poliției Romane (I.G.P.R.), a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, folosire de informații ce nu sunt destinate publicitații…

- Dosarul 364 36 2021 se afla pe rolul Sectiei a II a civila, de contencios administrativ si fiscal din Curtea de Apel Constanta. Pana in prezent nu a fost stabilit un prim termen. Andrei Marian Badea, functionar public cu statut special in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta Politia…