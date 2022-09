Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre cei mai cunoscuti oponenti rusi ai regimului de la Kremlin, fostul magnat al petrolului Mihail Hodorkovski si fostul campion de sah Garri Kasparov, au atentionat joi Uniunea Europeana in legatura cu o interdictie generala de intrare in blocul comunitar pentru cetatenii rusi, in timp ce Moscova…

- Consensul politic al liderilor Uniunii Europene de a suspenda acordul de facilitare a emiterii vizelor dintre blocul comunitar și Moscova, ceea ce va ingreuna obținerea vizelor Schengen de catre cetațenii ruși, este „ridicol” și le va complica viața inclusiv europenilor, a declarat joi purtatorul de…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) i-a transmis o scrisoare deschisa prim-ministrului Nicolae Ciuca, prin care ii cere sa interzica de urgența acordarea vizelor pentru cetațenii ruși pe teritoriul Romaniei și sa ia masuri pentru interzicerea totala a prezenței turiștilor rusi in UE. „Domnule Prim-ministru,…

- Presedintele USR, Catalin Drula, impreuna cu Ludovic Orban, presedintele "Forta Dreptei", si Eugen Tomac, presedintele PMP, i-au solicitat premierului Nicolae Ciuca, printr-o scrisoare deschisa, sa refuze acordarea de vize turistice cetatenilor rusi si sa sustina o astfel de masura si la nivelul UE.…

- USR, Forta Dreptei si PMP ii cer premierului Nicolae Ciuca sa refuze acordarea de vize turistice pentru cetatenii Federatiei Ruse si sa promoveze interdictia la nivelul Uniunii Europene. Presedintele USR, Catalin Drula , impreuna cu presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, si presedintele…

- Tatiana Navka, sotia purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a provocat indignare in randul cetatenilor rusi si ucraineni dupa ce a aparut intr-un videoclip in timp ce danseaza si sparge farfurii la o petrecere in vacanta petrecuta in Grecia, desi este vizata de sanctiunile Uniunii…

- Cancelarul german Gerhard Schroeder a declarat ca presedintele rus Vladimir Putin este dispus la negocieri cu Ucraina, iar ulterior purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat in cursul zilei de miercuri aceasta afirmatie a lui Schroeder, precizand ca Rusia vrea discutii de pace…

- Vineri, Kremlinul a reacționat, dupa anunțul Comisiei Europene care a recomandat acceptarea candidaturii Ucrainei și a Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeana . „Necesita atenția noastra sporita”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. In timpul unei conferințe de…