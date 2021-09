Doi copii cu forme moderate de Covid, internaţi la Sf. Maria De la inceputul lunii august, de cand a inceput din nou sa creasca numarul cazurilor de COVID, la Spitalul de Copii „Sf. Maria" au ajuns sase copii depistati pozitiv si care au avut nevoie de spitalizare. In momentul de fata, conform reprezentantilor unitatii medicale, se afla internati doi copii care primesc tratament si care au o forma moderata a bolii, unul dintre copii are un deficit imun si o patologie pre-existenta. La spitalul iesean sunt noua paturi disponibile pentru copiii depistati pozitiv la infectia cu SARS-CoV-2 si inca trei ATI pentru cazurile grave. „Copiii internati au forme… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

