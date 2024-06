Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major ucrainean anunta intr-o serie de comunicate ca armata rusa a pierdut 500.000 de oameni in lupte - ucisi sau raniti - de la 24 februarie 2022, relateaza Le Monde, informeaza News.ro. 500,000 — russian personnel losses since February 24, 2022.

- Rusia nu dispune de forte suficiente pentru a reusi o strapungere majora in ofensiva pe care o desfasoara in prezent in Ucraina, a estimat joi generalul american Christopher G. Cavoli, comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR), potrivit AFP si Reuters."Rusii nu au fortele necesare pentru…

- Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei a raportat, intr-un mesaj transmis miercuri seara, ca, in anumite zone din directia Kupiansk (regiunea Harkiv), unitațile ucrainene s-au regrupat in poziții mai avantajoase, conform Korespondent.

- Rușii maresc ofensiva pe toata linia frontului, iar luptele grele se extind: explozii la Harkov noaptea trecutaPresedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat, vineri seara, ca a primit un raport din partea comandantului sef al Fortelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sirski, privind situatia de…

- Rusia a lansat vineri o ofensiva terestra in regiunea Harkov (nord-est) si a incercat "sa strapunga liniile de aparare" ucrainene, a anuntat Ministerul Apararii ucrainean, afirmand ca luptele continua in acest sector. Se estimeaza ca Rusia a adus in zona 70.000 de soldați și ia in considerare trei regiuni.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat o vizita surpriza la Kiev. Stoltenberg a dat asigurari luni ca „nu este prea tarziu pentru ca Ucraina sa castige” in fata Rusiei, in pofida regreselor recente ale armatei sale de pe front, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Rusia a revendicat duminica capturarea unui nou sat pe frontul din estul Ucrainei, Novobahmutivka, in sectorul unde fortele ruse au avansat rapid in ultima perioada, informeaza Reuters si AFP, transmite Agerpres.

- Cel puțin 32 de prizonieri de razboi ucraineni au fost uciși de catre armata rusa intre decembrie 2023 și februarie 2024, semnificativ mai multe decat in orice perioada anterioara, potrvit unui raport al Misiunii Organizației Națiunilor Unite de monitorizare a drepturilor omului in Ucraina (HRMMU).…