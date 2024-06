Doua explozii s-au produs in apropierea unei nave in largul coastei Yemenului, a anunțat duminica Biroul maritim al Marii Britanii, potrivit mediafax. Organizația Operațiunile de comerț maritim al Regatului Unit (UKMTO) a anunțat duminica ca o nava aflata la 40 de mile marine la sud de al Mukha, in Yemen, a raportat doua explozii in apropiere, potrivit Reuters. Nava și echipajul sau sunt in siguranța și se indreapta catre urmatorul port de escala, au mai transmis britanicii. Autoritațile au deschis o ancheta, a precizat UKMTO. Militanții Houthi, care sunt susținuți de Iran, au atacat numeroase…