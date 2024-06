Stiri pe aceeasi tema

- La finele lunii martie, luna de la care avem cele mai recente date ale Direcției Județene de Statistica, in Argeș erau 162.911 salariați, in creștere cu 589 (+0,4%) fata de efectivul salariatilor de la finele lui februarie 2024. Citește și: Noul Duster s-a lansat la DAPEROM Cei mai mulți dintre acești…

- Un eveniment rutier a avut loc in dimineața zilei de marți, 4 iunie, in jurul orei 9.30, in Argeș, mai exact la ieșirea din Pitești, pe autostrada. Este vorba despre un accident de circulație. Potrivit celor de la ISU Argeș, un autoturism a intrat in parapet pe A1, la kilometrul 112, pe sensul Pitești-București.…

- Vasile Mihailescu: Diana Șoșoaca, patrioata de desene animate! Diana Șoșoaca, cunoscuta pentru gesturile sale provocatoare, a facut din nou valuri, aparand in uniforma militara pe o motocicleta a poliției. Vasile Mihailescu, fost consilier județean, considera ca este inacceptabil ca un asemenea personaj…

- In ziua de 29 mai a.c., polițiștii Biroului Rutier Pitești au depistat un barbat de 29 de ani, din Oarja, care conducea o autoutilitara, pe DN 65B, iar in urma verificarile efectuate s-a stabilit ca nu a respectat obligația de a utiliza o cartela tahograf. De asemenea, din interpretarea protocolului…

- Salariul mediu net a crescut cu aproximativ 14% intr-un an și a ajuns in martie la 5185 de lei In luna martie 2024, castigul salarial mediu net a fost 5185 lei, in crestere cu 309 lei (+6,3%) fața de luna februarie 2024, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica. Valorile cele…

- Efectivul salariatilor estimat la 31 ianuarie 2024 in judetul Arges a fost de 161.888 persoane, in creștere cu 987 persoane (+0,6%) fata de numarul salariatilor de la finele lunii decembrie 2023. Citește și: Imprumuturi rapide versus credite: ce sa alegi intr-o situație de urgența? Potrivit datelor…

- Cele mai noi date de la Institutul Național de Statistica arata ca, la finalul anului trecut, rata somajului in randul tinerilor era uriașa, de 21,1%. La finalul anului trecut, peste 440 mii romani nu aveau un loc de munca.Rata șomajului este mai mare in județele din sudul țarii, unde o treime din populație…