Doi consumatori de droguri din Mehedinți, reținuți la Băile Herculane Doua persoane din judetul Mehedinti au fost depistate, in noaptea de luni spre marti, de politistii caraseni, in timp ce consumau substante interzise, in zona "7 Izvoare" din Baile Herculane, potrivit Agerpres. "In cursul noptii de 18 spre 19 noiembrie, in jurul orei 2,15, politisti din cadrul Politiei Statiunii Baile Herculane s-au autosesizat cu privire la faptul ca in zona 7 Izvoare, niste persoane ar detine si consuma substante interzise. Vezi și: Marcel Vela, START la curațenie! Doi grei din Poliție, EXECUTAȚI dintr-O LOVITURA! Schimbari de trupe la varful MAI La fata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de trei luni din judetul Constanta a fost gasita moarta de mama sa, marti dimineata. Politistii nu au constatat urme vizibile de violenta pe trupul copilului si au deschis o ancheta in acest caz, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta,…

- Albumul ”Come On Up to the House: Women Sing Waits” va include numai versiuni ale pieselor muzicianului american interpretate de femei și se va lansa pe 22 noiembrie, arata Smart Radio care pastreaza un loc special in playlist pentru piesele artistului, potrivit Mediafax.Phoebe Bridgers, Aimee…

- Edinson Cavani și Lionel Messi ar fi avut un conflict in timpul meciului amical dintre Uruguay și Argentina, disputat luni seara, la Tel Aviv, scor 2-2, potrivit Mediafax.Potrivit cotidianului argentinian Ole, Cavani a fost surprins de camerele TV cand l-a provocat pe Messi la bataie. In replica,…

- Oamenii legii au retinut trei membri ai unei grupari infractionale asociate organizatiei criminale „Chitaet”. Liderul acesteia la moment locuieste in Turcia si este suspectat de coordonarea gruparilor criminale care activeaza pe teritoriul Moldovei, dar si peste hotare.

- Cei doi elevi ai Scolii de Agenti de Politie ”Vasile Lascar” Campina, prinsi cu substante ce par a fi psihotrope in camerele din camin, au cerut plecarea voluntara din scoala, fiecare dintre ei urmand sa plateasca peste 9.000 de lei, reprezentand contravaloarea scolarizarii.”Au plecat prin…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Vrancea si Galati, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T. – B.T. Vrancea, au desfasurat o actiune pentru combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. Trei barbati au fost retinuti.

- Trei tineri din comuna Balacita, judetul Mehedinti, suspectati ca au violat o fata de 19 ani, au fost arestati pentru 30 de zile. Fata a sunat la 112 pentru a anunta ca este urmarita, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa, de miercuri, al Inspectoratului de Politie al judetului…

- Un numar de 30 de persoane, majoritatea cu atacuri de panica, au fost evacuate sau s-au autoevacuat, luni seara, dintr-un bloc de locuinte din Drobeta Turnu Severin, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o garsoniera, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului…