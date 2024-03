Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului Autostrazi au depistat sambata, 16 martie, un barbat de 36 de ani care conducea pe Autostrada București-Ploiești avand carnetul supendat, iar drug-testul a indicat prezenta a doua substante psihoactive in corp.Soferul a fost oprit in trafic la kilometrul 21 al autostrazii A3, Bucuresti-Ploiesti.…

- Azi-noapte, in jurul orei 02.30, in jurul orei 02.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej – Biroul Rutier, au efectuat semnal de oprire, pe o strada din municipiu, unui barbat care se afla la volanul unui autoturism, insa acesta și-a continuat drumul inspre localitatea Pintic, unde a fost…

- Un sofer de 21 de ani a fost oprit pentru control pe DJ 712A in localitatea damboviteana Burduca si a fost depistat pozitiv la drugtest, informeaza, duminica, IPJ Dambovita."Politistii din cadrul Politiei Orasului Gaesti si cei de la Sectia nr. 9 Politie Rurala Matasaru au oprit pentru control,…

- Ieri, 23 februarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar, de 27 de ani, din comuna Vad, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor conducerea unui vehicul fara permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului…

- Un tanar de 28 de ani a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins conducand fara permis si a iesit pozitiv la drugtest, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita. „Politistii din cadrul Biroului Rutier Targoviste au oprit pentru control, pe raza municipiului, pe strada…

- Sambata, 13.01.2024, in jurul orei 11:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, aflati in timpul unei misiuni de patrulare in municipiul Constanta, au observat pe strada Caraiman un barbat care vorbea cu doua persoane aflate intr un autoturism. La vederea masinii jandarmilor,…