Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Si cartierul resitean Dealu’ Crucii se numara printre zonele rau famate ale municipiului. Iar acum, la mijloc de martie, un nou incident scoate la lumina cartierul sau… mai bine zis, il ingroapa in mocirla! Politia judetului a reactionat la imaginile postate pe un site de socializare in care…

- Doi caini au fost gasiți impușcați in zona Dealul Crucii din Reșița, iar polițiștii s-au autosesizat dupa ce imaginile au aparut pe site-uri de socializare, iar acum ii cauta pe cei care au ucis animalele, informeaza Mediafax. Poliția Caraș-Severin spune ca s-a autosesizat, dupa ce imagini…

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi pe raza comunei Calui, din județul Olt, in urma caruia un barbat de 76 de ani localitate și-a pierdut viața. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Balș s-au deplasat de indata la locul producerii evenimentului pentru a efectua cercetari. La fața…

- In urma impactului, autoturismul a fost distrus in intregime și a ajuns in șanț, pe celalalt sens de mers. Șoferul mașinii a murit pe loc și a ramas incarcerat.Accidentul a fost anunțat prin apel la 112, iar la fața locului au ajuns polițiștii, ambulanțele și pompierii.Din primele cercetari se pare…

- Marți, 2 februarie, orele 18.22, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Groși au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat, despre faptul ca, intr-un canal colector cu apa de pe raza fondului de vanatoare Dumbravița și-a gasit cainele mort. Polițiștii ajunși la fața locului au identificat apelantul,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Borș in cooperare cu un echipaj al Secției 3 Poliție Rurala Biharia au depistat un grup format din cincisprezece cetațeni din Siria, Turcia și Irak care incerca sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 30.01.2021,…

- In mașina carbonizata descoperita duminica pe o strada din localitatea Chișoda, județul Timiș, au fost gasite oseminte din trupul unui barbat. Polițiștii fac cercetari pentru moarte suspecta. Potrivit Poliției Timiș, in urma investigațiilor preliminare, polițiștii au stabilit ca ar fi oseminte din trupul…

- Politistii si procurorii din Bihor au inceput o ancheta dupa ce o iubitoare de animale a gasit caini spanzurati si torturati intr-un buncar de pe marginea DN79, in apropiere de Oradea, facand publice imaginile pe reteaua de socializare. Atentie, imaginile va pot afecta emotional!