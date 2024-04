„Un caz atipic.” Cum a șantajat un elev din Brașov o profesoară pentru o notă mai mare Un elev de clasa a VII-a de la Liceul cu Program Sportiv din Brașov și-a amenințat profesoara de istorie. In cazul in care nu primește nota dorita, elevul i-a spus profesoarei ca va publica poze indecente cu fata sa pe rețelele de socializare. Ulterior, profesoara de istorie a semnalat situația oamenilor legii și a anunțat și conducerea școlii, conform Radio Romania Brașov. „Iata ca acest caz este unul oarecum atipic, pentru ca e un caz de șantaj de la un elev de clasa a 7-a catre un profesor. Ce va putem spune este ca am aflat relativ tarziu de aceasta situație, pentru ca intr-o prima faza doamna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant la Liceul cu Program Sportiv din Brașov. Un elev de clasa a VII-a și-ar fi șantajat profesoara de istorie. Adolescentul ar fi amenințat-o ca va face publice, pe rețelele sociale, poze cu fiica acesteia in ipostaze indecente, daca nu va primi note bune la istorie. Profesoara a sesizat Poliția,…

- Pentru a obține o nota mai mare la Istorie, un elev de clasa a VII-a al Liceului cu Program Sportiv din Brașov și-a amenințat profesoara. In cazul in care nu primea ce-și dorea, el urma sa faca publice poze indecente cu fiica cadrului didactic pe rețelele de socializare. Profesoara de Istorie a semnalat…

- Caz ieșit din tipare la Liceul cu Program Sportiv din Brașov. Un elev de clasa a 7-a și-a șantajat profesoara de istorie, pe care a amenințat-o ca daca nu-i da o nota mai buna la disciplina pe care o preda va posta pe rețelele de socializare poze cu fiica acesteia in ipostaze indecente, potrivit Radio…

- Politistii au retinut al noualea membru al unei retele de falsi medici din Bucuresti, care semnau fise medicale pentru permise de conducere. Articolul A fost reținut inca un membru din rețeaua de falși medici din București. Semnau fișe medicale pentru permise auto pe banda rulanta apare prima data…

- O femeie din Maramures s-a filmat in timp ce conduce o masina avandu-l in brate pe copilul sau in varsta de noua luni, iar pentru fapta sa femeia a fost amendata cu 825 de lei. Potrivit glasulmm.ro, politistii din Borsa s-au sesizat sambata, dupa aparitia unui filmulet in mediul online in care o femeie…

- Doi politisti s-au batut pe o strada din Slatina, dupa o sicanare in trafic. Unul dintre agenti a ajuns la spital. „La data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 12:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca o persoana ar fi fost agresata fizic, pe…