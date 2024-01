Stiri pe aceeasi tema

- O profesoara din Rusia a fost arestata preventiv pentru doua luni dupa ce a dat foc unei școli, in semn de susținere fața de Ucraina și armata sa. Inainte sa recurga la acest gest, femeia s-a și filmat vorbind despre razboi, iar apoi a postat videoclipul pe internet.

- Justitia rusa a condamnat vineri un barbat din regiunea Hakasia, in inima Siberiei, la opt ani de inchisoare, fiind acuzat ca ar fi intentionat sa se alature armatei ucrainene, o infractiune descrisa drept „pregatire pentru o inalta tradare", relateaza AFP, citata de Agerpres

- Ucraina acuza Rusia ca utilizeaza un explozibil ce contine componente interzise impotriva soldatilor ucraineni aflati in transee, a anuntat duminica Statul major al armatei ucrainene, relateaza DPA. Ucraina acuza Rusia ca utilizeaza un explozibil ce contine componente interzise impotriva soldatilor…

- Unitațile grupului de forțe de Sud au respins patru contraatacuri ale armatei ucrainene și au invins, de asemenea, brigazile 22 mecanizate, 10 de asalt montan și 1-a brigazi prezidențiale ale Ucrainei, a comunicat șeful centrului de presa al grupului, Vadim Astafiev

- Generalul ucrainean in rezerva Viktor Mujenko a propus cinci schimbari care sa fie implementate pe campul de lupta pentru a crește șansele Ucrainei de a invinge Rusia in razboiul aflat in desfașurare.

- Razboi in Ucraina, ziua 625. Presedintele Volodimir Zelenski susține ca are pregatit un plan de lupta, care ii va permite armatei ucrainene sa elibereze, anul viitor, mai multe orase ocupate de Rusia.

- Presedintele ucrainean a dat asigurari joi ca are un plan de lupta prin care armata ucraineana sa elibereze anul viitor mai multe orase ocupate de Rusia in estul si sudul Ucrainei, in timp ce ministrul sau de externe Dmitro Kuleba a respins din nou orice armistitiu sau negocieri cu Moscova.

