- In imagini se vede cum individul se apropie de batrana și incearca sa-i smulga lanțișorul de la gat. Femeia a incercat sa opuna rezistența, insa barbatul a tras-o și a reușit in final sa-i fure lanțul de aur. Polițiștii au analizat imediat imaginile de pe camerele de supraveghere din zona,…

- Un barbat de 39 de ani din comuna Calarași, județul Botoșani, banuit ca si-a batut tatal, a fost internat la psihiatrie. Polițiștii i-au intocmit dosar penal pentru violenta in familie, relateaza Mediafax.Citește și: Scene șocante in Targu-Neamț! Tanar injunghiat in plina strada de un barbat…

- Incidentul s-a produs duminica noapte pe un drum din localitatea Batranesti din judetul Botosani. Politistii se aflau duminica seara la un caz, fiind vorba de un barbat cazut de pe bicicleta, care era luat de un echipaj de la Ambulanta. La un moment dat, unul dintre agenti a observat un autoturism…

- Un tanar de 19 ani din Alba a fost reținut dupa ce ar fi violat o fetița de 12 ani. Tanarul era la o petrecere și a invitat-o pe copila, sora gazdei, la o plimbare in gradina casei.Polițiștii din Cugir l-au reținut pe tanarul de 19 ani duminica, in localitatea Vinerea, scrie mediafax.ro.…

- Scene desprinse parca din filmele de comedie. Mai mulți hoți au fost prinși de poliție pentru ca...nu s-au abținut de la scandal.Trei barbați banuiți ca au furat televizoare dintr-un centru medical din Capitala au fost prinși de polițiști, in urma unui scandal cu un taximetrist. Furtul din centrul…

- IPJ Gorj a fost sesizat prin 112 duminica dupa-amiaza ca, in comuna Stanești, a izbucnit un scandal provocat de doi barbați, aflați in stare de ebrietate, potrivit stiripesurse.ro. Polițiștii sosiți la fața locului, au incercat sa-i imobilizeze pe cei doi, reușindu-se incatușarea unuia dintre…

- Politistii l-au identificat rapid si l-au retinut pe un tanar de 25 de ani, suspectat de comiterea faptelor. Acesta va fo prezentat duminica in fata instantei cu propunere de arestare pentru tentativa la viol, talharie calificata si distrugere.