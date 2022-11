Stiri pe aceeasi tema

- “Mesagerul de Neamț” iși propune sa prezinte saptamanal cate o secție a Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț. Demersul vine in ideea in care consideram ca este momentul unei apropieri intre cei care produc actul medical și beneficiari. Se vorbește foarte mult despre spital, dar de multe ori doar…

- CNN a prezentat scuze dupa difuzarea unui reportaj despre tragedia de la o cresa din Thailanda, filmat chiar la locul masacrului. Imaginile cu podelele insangerate au declansat o ancheta a politiei si discutii cu privire la cum ar trebui sa procedeze mass-media in cazul unor astfel de tragedii, relateaza…

- Tragedia a avut loc pe 9 mai 2020. Codin Nicoara, soțul sopranei spune ca femeia a cazut pe scari. Barbatul, pianist, a lasat-o timp de opt ore sa agonizeze pana cand a decis sa sune la ambulanța. Mama lui Codin Nicoara i-a susținut marturia fiul sau in fața polițistului care a venit la locul tragediei.…

- Procurorii DIICOT Ploiesti efectueaza cercetari intr-un dosar in care sunt vizati, printre altii, oamenii de afaceri Cristian Berendel si Dan Florin Berendel, in documentele de la dosar aratandu-se ca anumite avioane apartinand Ministerului Apararii Nationale ar fi suferit deteriorari dupa folosirea…

- „Ieri am fost informat rapid. Transmit condoleanțe familiei. Știu ca e o ancheta in desfașurare și nu aș vrea sa intervin.Ce pot sa spun e ca pe acea zona exista plasa de protecție, atat cat permite. In zona de mai sus de zona cu plasa de protecție este rezervație, arie protejata, și acolo nu s-au putut…

- Tragedia a avut loc sambata seara, la Unitatea Militara 01472 din Focșani. Pana la acest moment, oamenii legii nu au putut sa spuna daca este vorba de o sinucidere, accident sau omor, militarul mort fiind din Botoșani.

- O mașina a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vrancea, aflata in misiune, a accidentat mortal un barbat care traversa strada pe trecerea de pietoni. Tragedia s-a petrecut, luni seara, pe DN2, in comuna Filipesti. Potrivit Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, „la data de 29 august, o autospeciala…