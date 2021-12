Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au lasat joi mesaje pe contul de Weibo al medicul chinez Li Wenliang, decedat la inceputul lui 2020, care a dezvaluit aparitia COVID. Mesajele oamenilor pe rețeaua de socializare au fost transmise in ziua cand se implinesc doi ani de cand medicul a aflat despre cazuri de infectare cu un…

- Mii de persoane au lasat mesaje joi pe contul de pe o retea de socializare al regretatului medic chinez Li Wenliang, care a dezvaluit aparitia COVID-19, la doi ani de cand a aflat despre cazuri de infectare cu un virus care ar cauza pneumonie in Wuhan si a impartasit aceasta

- „Delta si Omicrom sunt in prezent niste amenintari gemene care imping cazurile spre numere record, ajungandu-se la cresteri ale numarului de pacienti care necesita spitalizare si numarului de decese", a declarat seful OMS. "Sunt foarte ingrijorat ca (varianta) Omicron, care este foarte transmisibila…

- China a inchis joi orasul Xi'an, situat in vestul tarii, pentru a eradica un focar persistent de Covid, cea mai mare masura de acest fel de la inceputul pandemiei in Wuhan. Masura este partea a politici de toleranta zero fata de COVID a tarii.

- Autoritațile din orașul chinez Harbin incearca sa „blocheze canalele de transmitere a coronavirusului” prin orice mijloace, inclusiv prin premierea cu cate 10.000 de yuani (1.386 de euro) a tuturor celor care vor face dovada unui test pozitiv la COVID-19, relateaza EFE, citata de Agerpres . Aceasta…

- Zhang Zhan a fost condamnata la patru ani de inchisoare dupa ce a transmis informații critice la adresa autoritaților din Wuhan, primul epicentru al epidemiei, scrie The Guardian . O jurnalista cetațeneasca din China condamnata la inchisoare pentru relatarile privind raspunsul autoritaților la apariția…

- Coreea de Nord a primit ajutoare umanitare din partea Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care au ajuns la destinație. Cu toate acestea, autoritațile țin transporturile in carantina, in portul Nampho. Cu toate ca țara nu a declarat niciun caz de Covid-19, autoritațile pastreaza restricțiile extrem…