Stiri pe aceeasi tema

- Romania și-a anuntat aliații din NATO ca il propune pe Klaus Iohannis ca secretar-general al Alianței Nord-Atlantice. Informația a fost lansata de Jennifer Jacobs, corespondent la Casa Alba pentru Bloomberg News. „Romania i-a notificat pe ceilalți membri NATO ca intenționeaza sa il nominalizeze pe președintele…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la Mioveni, dupa ce a vizitat uzina Dacia, ca nu este de acord sa mai dam 10.000 euro sa-ti iei o masina electrica de 200.000 de dolari sau euro si ca prefera la programul Rabla sa mergem pe masinile produse in Romania.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat duminica seara ca Romania nu a importat grau din Ucraina, dar a explicat ca la minister au fost depuse sapte cereri de import de cereale din Ucraina, insa niciuna nu a fost aprobata in momentul de fata. Ministrul Agriculturii a fost intrebat duminica,…

- Vizita conducerii MApN la Santierul Naval Damen din Galati Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, insotit de seful Statului Major al Apararii, general Gheorghita Vlad si seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiral Mihai Panait, au vizitat joi, 26 ianuarie, Santierul Naval Damen din Galati.Delegatiei…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a avut, pe parcursul ultimelor zile, mai multe runde de discuții și consultari cu reprezentanții transportatorilor din Romania, precum și cu cei ai companiilor de asigurari.

- Update: Florin Barbu (PSD) a declarat, miercuri, ca-și dorește ca Ordonanța privind plafonarea adaosului comercial la o serie de alimente de baza sa fie prelungita. Ministrul Agriculturii spune ca și-a demonstrat eficiența și prețurile la raft au scazut. Acesta a mai afirmat ca guvernanții iau in calcul sa…

- Valabilitatea ITP (Inspecția Tehnica Periodica) pentru anumite categorii de mașini care circula pe strazile din Romania ar putea scadea la 6 luni. Un proiect de ordonanța de Guvern care se afla deja in dezbatere publica propune ca anumite tipuri de autoturisme din Romania sa fie supuse ITP-ului o…

- ANAF administreaza opt magazine in diverse locații din Romania, inclusiv in București, unde bunurile confiscate de la autoritațile fiscale și vamale ajung adesea pe rafturi pentru a fi vandute. Va intrebați ce ofera aceste magazine ANAF și unde le puteți gasi?Aceste magazine sunt impraștiate in București…