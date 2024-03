Stiri pe aceeasi tema

- O noua propunere legislativa de modificare a Codului Rutier a trecut tacit de Senat. Adica, a fost adoptata automat pentru ca nu a fost dezbatuta și votata in termenul legal. Este legal sa parchezi mașina jumatate pe trotuar, jumatate in strada? Modificari recente in Codul Rutier Printre modificarile…

- Șoferii iși vor pierde reducerea de 50% din prețul RCA daca nu iși reinnoiesc polița in 30 de zile de la expirarea acesteia sau daca vor primi amenzi de circulație, inclusiv pentru parcarea in locuri interzise, iar suspendarea RCA va fi permisa doar daca mașina nu va staționa pe domeniul public, in…

- CODUL RUTIER 2024: Modalitatea prin care șoferii pot anula punctele de penalizare CODUL RUTIER 2024: Modalitatea prin care șoferii pot anula punctele de penalizare Punctele de penalizare, asociate amenzilor primite de șoferi, pot fi eliminate. Conducatorii auto care primesc sancțiuni pentru diverse…

- Aproximativ 50 de soferi au ramas seara trecuta fara permis dupa ce ar fi circulat pe contrasens pe Autostrada A4 Ovidiu Agigea. Acestia se indreptau catre protestul ce avea loc la intrare in Portul Constanta. Conducatorii auto au fost opriti in apropierea sensului giratoriu de la Agigea de echipaje…

- Amenzi mai mari din ianuarie 2024. Cați bani vor plati șoferii indisciplinați. Lista cu modificarile pe clase de sancțiuni De la inceputul anului 2024 s-au majorat amenzile. Așa cum e prevazut in OUG 115/2023, prin care au fost stabilite mai multe masuri fiscal-bugetare, de la 1 ianuarie crește valoarea…

- Vești proaste pentru conducatorii auto! S-a schimbat Codul Rutier. Vezi ce risca șoferii care vor fi descoperiți cu ITP-ul expirat Nu sunt vești prea bune pentru șoferii romani. Din 2024, conducatorii auto descoperiți cu ITP-ul expirat vor plati mai mulți bani decat pana acum. Amenzi pentru șoferi Incepand…

- Responsabilii europeni vor reguli noi pentru șoferi, care sa se aplice in toata Uniunea Europeana, astfel ca legislația va fi modificata și va fi uniformizata pentru toate țarile UE, inclusiv pentru Romania.

- Propunerea legislativa modifica si completeaza unele normative din domeniul prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de droguri si alte substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, iar Camera Deputatilor este decizionala pe acest proiect.”Asa cum am promis, continuam planul de…