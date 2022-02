Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden s-a declarat convins ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa lanseze o invazie in Ucraina și ca un asalt ar putea avea loc in „zilele urmatoare”. Biden a spus ca evaluarea se bazeaza pe informațiile americane, care sugereaza ca și capitala Kiev va fi vizata de atacurile…

- Un atac rusesc asupra Ucrainei ramane „posibil”, dar trebuie sa „dam toate șansele diplomației”, a declarat marți președintele american Joe Biden. Liderul de la Casa Alba a alternat in mesajul sau semne de deschidere și semnale de fermitate. „Cetațeni ai Rusiei, nu sunteți dușmanii noștri”, a spus el,…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Casa Alba a încercat sa clarifice comentariile președintelui Joe Biden despre o potențiala invazie ruseasca în Ucraina, dupa ce președintele Statelor Unite a spus ca raspunsul SUA va depinde de severitatea acțiunilor Rusiei. Citește integral pe Digi24.ro

- Statele Unite își vor spori prezența armata în țarile NATO de pe flancul de est, precum Polonia și România, daca Rusia va trimite mai multe forțe în Ucraina, a declarat miercuri președintele Joe Biden, scrie DefenseOne.com. Biden a respins ideea ca administrația sa ar…

- Președintele american Joe Biden a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Casa Alba, care marcheaza un an de mandat, ca o invazie rusa in Ucraina este iminenta, dupa ce Rusia a comasat 127.000 la granița ucraineana. In aceasta situație, SUA vor crește prezența militara in Romania, informeaza…

- Rusia se pregateste pentru o ofensiva in Ucraina cu pana la 175.000 de militari, anul viitor, scrie ziarul Washington Post, citat de AFP. Publicatia americana da si alte detalii care par sa confirme temerile Ucrainei: potrivit unui inalt responsabil american, ar urma sa fie trimise 100 de…

- Uniunea Europeana trebuie sa explice Rusiei ca va plati un pret mare daca va actiona impotriva Ucrainei, a declarat miercuri premierul eston Kaja Kallas pentru Reuters, indemnand blocul sa convina rapid asupra modatitatii de descurajare a Moscovei. Cresterea activitatii militare de ambele…