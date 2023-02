Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul de la Frasinei continua. Dupa ce Inaltpreasfințitul Parinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei a semnat un ”document de legamant cu blestem” prin care le interzice calugarilor de la Manastirea Frasinei sa mai coboare la biserica din vale, acum vine cu noi dispoziții…

- Echipa juridica a presedintelui Joe Biden a gasit un alt lot de documente guvernamentale in momentul in care a cautat intr-o a doua locatie, dupa ce initial gasise materiale confidentiale intr-un birou privat folosit de actualul presedinte, au declarat surse pentru CNN. Initial, avocatii lui Joe Biden…

- Inaltpreasfințitul Parinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a emis un blestem la adresa tuturor celor care frecventeaza o biserica despre care se spune ca a fost construita pe un loc blestemat de Sfantul Ierarh Calinic. IPS Irineu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca prin intermediul programelor Rabla Clasic si Rabla Plus Romania a reusit sa scoata din circulatie, in anul 2022, 100.000 de autovehicule mai vechi de opt ani. El arata ca, in anii care vor urma, bugetul programului Rabla Clasic va scadea, in beneficiul celui…

- Trupele rusești au continuat atacurile asupra civililor din intreaga Ucraina, in ciuda presupusei incetari a focului de 36 de ore impuse de Kremlin cu ocazia Craciunului ortodox, relateaza The Guardian, citand guvernatori ucraineni. In ultimele 24 de ore au fost raportate atacuri in cel puțin șapte…

- Municipalitatea din Amsterdam intentioneaza sa interzica fumatul de marijuana in anumite locuri din centrul vechi al orasului ca parte a unor masuri concepute pentru a preveni petrecerile excesive ale turistilor si pentru a proteja zonele in care traiesc localnicii. Se preconizeaza ca noile reglementari…

- Mentorul in materie de spionaj al lui Putin care a fost retrogradat dupa ce a indraznit sa-l critice pe liderul rus, a murit din cauza unei „boli grave” inexplicabila. Mai mulți oficiali de rang inalt au murit recent in circumstanțe suspecte. Primul șef al serviciului de control al drogurilor, generalul…

