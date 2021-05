Stiri pe aceeasi tema

- Netanyahu in razboi, o ampla ancheta marca Frontline/PBS, este un documentar difuzat in exclusivitate in Romania, de postul B1 TV, duminica, 30 mai, ora 15:30. Filmul prezinta istoria conflictului dintre israelieni și palestinieni, decenii de violențe, razboi, asasinate, atentate și nenumarate negocieri…

- Documentarul Netanyahu in razboi este o ampla ancheta marca Frontline/PBS, fiind difuzat in exclusivitate in Romania, de postul B1 TV, duminica, 30 mai, ora 15:30. Filmul prezinta istoria conflictului dintre israelieni și palestinieni, decenii de violențe, razboi, asasinate, atentate și nenumarate negocieri…

- Regizorul roman Alexander Nanau (foto), nominalizat la Oscar pentru documentarul Colectiv, il ataca in presa germana pe Klaus Iohannis, despre care spune ca este o pierdere de timp pentru țara. „Este un politician absent. Toți știu ca este timp irosit sa ai pe cineva ca el in aceasta funcție. El este…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata ca „sufera” pentru faptul ca fostul ministru al Economiei, Virgil Popescu, nu mai deține portofoliul in noul guvern intrucat „realitatea este ca, in urmatorii ani, cum se zice, all it`s about economics”, potrivit news.ro. In cabinetul condus de Florin…

- Un documentar despre artista Tina Turner, care a avut premiera pe HBO, reprezinta modul artistei de a-și lua ramas bun de la fani, potrivit soțului acesteia. Intitulat “Tina”, filmul cuprinde doua parți: ascensiunea in cariera, dar și mariajul abuziv cu Ike Turner și revenirea spectaculoasa pe scena…

- Documentarul „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, este primul film romanesc nominalizat la premiile Oscar. Lungmetrajul, cronica a primului an de dupa tragedia din clubul bucurestean Colectiv, a fost selectat la categoriile „cel mai bun lungmetraj documentar” si „cel mai bun lungmetraj international”.…

- Fostii presedinti americani Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton si Jimmy Carter pot fi vazuti in doua noi mesaje de interes public (PSA) care promoveaza vaccinarea impotriva maladiei COVID-19 alaturi de sotiile lor, fostele prime doamne ale Statelor Unite Michelle Obama, Laura Bush, Hillary…

- Donald Trump și soția sa Melania s-au vaccinat impotriva Covid-19 in luna ianuarie, cand inca se aflau la Casa Alba, fara sa faca public acest lucru. Un consilier al fostului președinte american a declarat, luni, pentru CNN , ca nu se știe cu exactitate ce vaccin au primit cei doi. Deși inițial, potrivit…