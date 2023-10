Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 septembrie 2023, in jurul orei 17:00, un barbat de 39 de ani, din judetul Satu Mare, a condus o autoutilitara pe DJ 709, dinspre Pancota spre Arad, iar la km. 17 600 m, a intrat in coliziune cu un autoturism care tracta o remorca, condus de un barbat de 34 de ani, din Arad.La data de 11…

- O craioveanca in varsta de 62 de ani a fost confirmata cu virusul West Nile, transmis prin intepatura de tantar. Femeia a fost internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, in stare grava. „In cadrul activitatii de supraveghere si control a infectiei cu virusul West – Nile, care se desfasoara…

- O excursie in exotica țara a Indoneziei s-a transformat intr-un coșmar pentru dr. Nora Țichindeleanu din Sibiu. Aflata alaturi de soț și prieteni in aceasta țara, Nora a fost implicata intr-un violent accident rutier. Potrivit presei indoneziene, Nora mergea pe un scuter condus de Adrian Bartoș (19…

- O tanara doctorița din Sibiu, mama unui copil, a suferit un grav accident in Indonezia, in timpul unei vacanțe, iar acum este in coma și are nevoie de orice ajutor posibil.”Pe Nora o cunosc inca de cand era studenta. Intre timp, Nora a devenit soție, tanara mama și medic endocrinolog. Munca ei de zi…

- Grav accident de circulație in noaptea de duminica spre luni pe drumul european care leaga Moldova de Ardeal, pe raza localitații Dorna Candrenilor. Trei persoane au murit la locul impactului, iar o patra a murit la spital. In stare grava la spital este și o cincea persoana, care ar fi stabilizata.…

- Accident grav pe șoseaua Cassia din Roma, soldat cu doi raniți grav, in urma coliziunii dintre trei mașini in noaptea trecuta. Incidentul a avut loc in jurul orei 21.30, in zona via di Baccanello, in fața grajdurilor San Giorgio.Autoritațile au intervenit prompt la fața locului pentru a acorda ajutor…