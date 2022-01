Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica este organismul care face ancheta epidemiologica, iar elevii care lipsesc de la scoala la aparitia unui caz de coronavirus in clasa pot fi notati ca absenti, a anunțat, luni seara, la Digi 24, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, informeaza News.ro . Ministrul Educației…

- Turiștii care ajung in Italia trebuie sa dovedeasca ca au fost vaccinati ori s-au recuperat dupa COVID-19 pentru a avea acces in hoteluri, centre de congrese si restaurante sau sa foloseasca teleschiuri si transportul local pe distante lungi. Noile restrictii anticoronavirus au intrat in vigoare de…

- Pacienții care au nevoie de test COVID atunci când sunt spitalizați programat, pentru diferite tratamente sau operații, îl vor putea face din contul poliței medicale. Anunțul a fost facut de catre ministra sanatații, Ala Nemerenco, transmite deschide.md. Înainte…

- Primaria a solicitat ministerului Sanatații efectuarea unei evaluari a capacitaților de spitalizare in Chișinau pentru a cunoaște care sunt necesitațile de fortificare a acestor spații. Despre asta a anunțat Boris Gilca, șeful interimar al Direcției generale asistența medicala și sociala, in cadrul…

- Comisia Extraordinara de Sanatate Publica a Municipiului Chișinau cere ministerului Sanatații emiterea, in regim de urgența, pentru efectuarea dozei trei a vaccinului Covid-19. O astfel de solicitare se regasește in ultima hotarare adoptata de Comisie, facuta publica ieri.

- Municipiul Chișinau se afla in continuare sub codu roșu, potrivit ultimei hotarari a Comisiei municipale de Sanatate Publica. Potrivit documentului, mai multe instituții spitalicești duc lipsa de echipamente medicale esențiale pentru tratarea pacienților cu Covid-19, iar in terapia intensiva exista…

- Comisia extraordinara de sanatate publica din Chisinau ar putea introduce noi restrictii pentru prevenirea raspindirii noului coronavirus. Anuntul a fost facut de primarul Ion Ceban, care a precizat ca situația este pe cale sa iasa de sub control. "Eu nu ma tem de decizii nepopulare, am mai facut-o…

