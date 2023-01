DOC. Finul de cununie al lui Cavcaliuc, luat la ochi de ANI. Ce nereguli au depistat inspectorii

Inspectorii de integritate au depistat nereguli in declarația de avere și interese personale a unui șef de Direcție din cadrul Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne. Este vorba de Vladimir Negura, despre care presa a scris ca ar fi finul de cununie al fostului șef-adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, transmite Realitatea.md . Potrivit ANI, la Negura s-a depistat o avere nejustificata pentru anul 2017 in marime de peste 245 mii lei. „Actul de constatare poate fi contestat in ordinea stabilita de legislația in vigoare. Dupa ramanerea definitiva a actului de constatare…