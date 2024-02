Stiri pe aceeasi tema

- Doua caprioare au fost recent victimele unui caz grav de braconaj descoperit in padurea sectorului silvic nr. 9, Ocolul Silvic Dondușeni, anunța Noi.md Inspectorii de mediu, in colaborare cu Ocolul Silvic Dondușeni și Inspectoratul de Poliție, au identificat doi suspecți și un automobil parcat in apropiere.…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in perioada 15 ndash; 28 decembrie a.c., 7 actiuni de amploare. In cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, au fost instituite masuri asiguratorii…

- Un barbat in varsta de 68 de ani, din Varatic, este suspectat ca ar deține ilegal arme, dupa ce polițiștii din Rișcani au descoperit, in locuința sa, patru arme de model necunoscut și una similara cu automatul Kalașnikov, potrivit Inspectoratului General de Poliție.

- Trei persoane, suspectate de trafic ilegal de droguri, au fost reținute in urma unor perchezițiilor efectuate de ofițerii Direcției combaterea criminalitații organizate a INI și IP Buiucani, potrivit Inspectoratului General de Poliție.

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 35 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul…

- Joi dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul București, efectueaza 35 de percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul…

- Un barbat de 41 de ani, suspectat de organizarea și intreținerea unor locuri de consum pentru droguri și etnobotanice, a fost reținut de catre autoritați, potrivit Inspectoratului General de Poliție.