Dare de mită sesizată de un polițist de la Investigații Criminale din Mureș La data de 06.03.2024, ofițeri de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Mureș, coordonați de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, au prins in flagrant o persoana in timp ce oferea unui agent de poliție din cadrul IPJ Mureș – Serviciul Investigații Criminale suma de 300 de euro, cu titlu de mita. Anterior… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

