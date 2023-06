Dobânzile fixe, în scădere semnificativă: "Piaţa creditelor a luat o întorsătură favorabilă pentru români" Dobanzile fixe sunt intr-o scadere semnificativa, iar cea mai mica dobanda fixa pe 3 ani este de 5,89%, potrivit unei analize realizate de reprezentantii unei companii de brokeraj bancar. Dobanzile fixe in scadere la creditele ipotecare noi sau de refinantare vin cu numeroase beneficii pentru toti romanii, arata reprezentantii companiei. In plus, spun ei, scaderea dobanzilor fixe din sectorul bancar va conduce la o crestere economica semnificativa, dar va impacta si consumul si activitatea din sectorul imobiliar. "Piata creditelor a luat o intorsatura favorabila pentru romani, intr-adevar,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața financiar-bancara a trecut prin mai multe schimbari in ultima perioada. Dupa ce dobanzile au crescut brusc, iar oamenii s-au trecit cu rate mult mai mari, specialiștii spun ca sectorul a inceput sa-și revina.In plus, dobanzile sunt mult mai mici acum, in special cele fixe.Valentin…

- Inflatia in Ungaria va incetini la o singura cifra pana la finalul anului, de la 24% in aprilie, permitand Bancii Centrale sa reduca semnificativ dobanzile pana in primavara anului viitor, a afirmat ministrul Dezvoltarii Economice, Marton Nagy, intr-un interviu acordat site-ului vg.hu, transmite Reuters,…

- Incepand cu al doilea trimestru al anului 2023 bancile au conceput oferte de creditare din ce in ce mai competitive, ajungand sa scada dobanzile fixe ale creditelor ipotecare cu mai mult de 17%.

- Grupul Carmistin a lansat pe piața din Romania, sub brandul La Provincia, un produs de top al gamei BIO: oua BIO La Provincia. Produsele provin de la gaini crescute in condiții optime, cu acces in aer liber și hranite exclusiv cu furaje din agricultura ecologica

- Creditele luate prin programul Prima Casa, cunoscut acum sub numele de Noua Casa, li se vor putea aplica regulile darii in plata, ce poate fi folosita pentru a stinge datoriile provenite dintr-un contract de credit, potrivit unui proiect legislativ ce se considera adoptat tacit la Senat, deoarece nu…

- „O radiografie a pieței imobiliare din 2022 și previziuni pentru 2023“ este ultimul studiu al celor de la RE/MAX Romania. Acesta include informații despre comportamentul clienților, piața imobiliara in ultimii cinci ani, evoluția creditarii in Romania, piața imobiliara europeana, respectiv educația,…

- ”Piata de transport de marfuri din Romania si-a continuat ritmul de crestere in primul trimestru din an, insa sub nivelul din 2022, pe fondul scaderii consumului si implicit a productiei industriale”, arata o analiza DSV Road, a treia cea mai mare companie de servicii de transport din Europa. Compania…

- Creșterile IRCC și ROBOR din ultimul an, precum și oscilația dobanzilor din ultima perioada, a afectat sute de mii de romani cu credite cu dobanzi variabile. Refinanțarea unui credit reprezinta unul dintre instrumentele de succes pe care specialiștii AVBS Credit le recomanda. Diminuarea dobanzii și…