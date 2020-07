Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența anunța noi masuri pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus. Doar soții și copiii vor fi exceptați de la distanțarea de pe plaja.

- Ce restrictii vor fi de la 1 augustMinistrul Sanatatii a povestit la Digi24, in urma sedintiei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, despre o noua ordonanta care va intra in vigoare de la 1 august. Ea va contine, in cea mai mare masura, recomandari si restrictii, care trebuie luate la nivel…

- Ziarul Unirea Noi masuri anti COVID-19: Cine va intra in carantina, cine este exceptat și cu ce motive se poate suspenda temporar masura Raed Arafat, șeful DSU, a anunțat, marți, in debutul ședinței de Guvern, ultimele masuri dupa ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența. „Se certifica…

- La sedinta de Guvern de luni, 6 iulie, s-a adoptat un proiect de lege privind instituirea unor masuri de sanatate publica in situatii de risc epidemiologic si biologic. Propunerea vine dupa ce mai multi pacienti s-au externat la cerere din spital in urma deciziei CCR. Ministrul Sanatatii,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Raed Arafat au facut declarații la finalul ședinței Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU), anunțand prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, pe tot teritoriul Romaniei.

- Guvernul a adoptat urmatoarele masuri: Art.1 Se excepteaza de la masura de carantinare/izolare persoanele sosite din tarile stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul National de Sanatate Publica, aprobate prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. (2)…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi seara ca vor fi propuse noi masuri de relaxare incepand cu 15 iunie. Printre acestea se numara redeschiderea Loteriei, a caselor de pariuri și jocuri de noroc, daca acestea prezinta un risc epidemiologic scazut. Iata și noile masuri de relaxare adoptate de catre…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca este posibil ca starea de alerta sa ramana in vigoare si dupa 15 iunie, tinand cont de evolutia epidemiei dupa relaxarea masurilor restrictive privind prevenirea raspandirii coronavirusului, transmite News.ro. „Din 15 iunie inca suntem in stare de alerta,…