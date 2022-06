Stiri pe aceeasi tema

- Doar unul din doi adolescenți dintre cei care au absolvit clasa a VIII-a in anul școlar 2017-2018 a ajuns sa ia Bacalaureatul anul acesta, potrivit datelor oficiale analizate de World Vision Romania.

- Educația nedreapta: Sunt disparitați mari intre județe, elevii din rural au de trei ori mai puține medii de trecere la examenele naționale fața de cei din urban și peste 10% dintre elevii de clasa a VIII-a nu s-au inscris la examene Rezultatele examenului de Evaluare Naționala la clasa a VIII-a scot…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, susține, luni, 27 iunie o conferința de presa in care va prezenta rezultatele inregistrate in prima sesiune a examenului de bacalaureat 2022. Elevii care au dat Bacalaureatul vara aceasta pot vedea notele de la examenele de Bacalaureat la avizierele liceelor in care…

- Ponderea copiilor din mediul rural care au luat medii sub 5 la Evaluarea Naționala este de aproape trei ori mai mare decat in cazul elevilor din mediul urban, in timp ce numarul elevilor cu note de zece este mult mai mare la oraș decat la sat, potrivit unei analize realizate de fundația World Vision…

- 42% dintre acestia sunt ingrijorati ca problemele de vedere s-au agravat mult sau foarte mult, arata un studiu realizat de World Vision Romania. Fundatia a mers special in comunitatile de la sate, unde desfasoara o campanie de constientizare cu privire la sanatatea ochilor. Aproape jumatate […] Articolul…

- Elevii din judetul Iasi s-au descurcat mai bine la ultimele simulari ale Evaluarii Nationale si ale Bacalaureatului, insa situatia ramane ingrijoratoare. Conform cifrelor oferite de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, doar 54,40- dintre elevii de clasa a VIII-a au obtinut peste 5 la ambele probe,…