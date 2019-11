Doar câteva zile până la Festivalul Baletului Rusesc de la București Festivalului Baletului Rusesc are loc, in perioada 25-27 noiembrie, la Sala Palatului din București, un eveniment considerat de catre specialiști ca fiind unul de excepție pentru iubitorii de balet din Romania. Luni, pe 25 noiembrie, are loc spectacolul ”Spargatorul de Nuci”, marți, 26 noiembrie – ”Giselle”, iar miercuri, 27 noiembrie, ”Lacul Lebedelor”. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 477 Balerinii care vor evolua in Festivalul de la București sunt vedete de la teatre de renume din Federația Rusa. Zhanna Gubanova este prim solist al Teatrului Stanislavsky și Nemirovich-Dancenko… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

