Doar 3.400 de elevi de la liceele agricole au făcut practică la companii private, în ultimii 2 ani Doar circa 3.400 de elevi ai liceelor agricole au participat in perioada 2020-2022 la stagii de practica in cadrul unor parteneriate cu companii private, in condițiile in care la nivel național, mai puțin de 400 de firme au organizat stagii de practica agricola in ultimii 10 ani. Numarul elevilor de la liceele agricole care au efectuat stagii de practica este mult mai mic raportat la un total de circa 16.000 de elevi cat are, in medie, o promoție anuala la nivelul intregului invațamant preuniversitar cu profil agricol și conex din Romania, potrivit raportului „Organizarea stagiilor de pregatire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

