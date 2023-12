DNA anunta ca a pus-o sub urmarire penala pe Ioana Mihaila in dosarul vaccinurilor anti-COVID

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru USR al Sanatații din 2021, Ioana Mihaila, a fost pusa oficial sub acuzare de DNA in dosarul achiziției vaccinurilor in perioada pandemiei COVID, dupa ce a fost audiata și i s-au explicat acuzațiile, a transmis instituția, vineri, 8 decembrie.Ioana Mihaila este acuzata de abuz in serviciu,…

- (UPDATE) Directia Nationala Anticoruptie a anuntat vineri ca fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu este urmarit penal pentru abuz in serviciu, cu consecinte deosebit de grave, si complicitate la abuz in serviciu, cu consecinte deosebit de grave, in dosarul privind achizitia de vaccinuri anti-COVID.…

- DNA a anuntat miercuri ca fostul premier Florin Citu este urmarit penal pentru savarsirea a doua infractiuni de complicitate la abuz in serviciu in dosarul privind achizitia de vaccinuri impotriva COVID-19.

- Ancheta DNA privind achiziția de vaccinuri in pandemia Covid-19 este un precedent foarte periculos, declara la RFI fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu. Procurorii il acuza de abuz in serviciu, pentru achiziția unui numar nejustificat de mare de doze de vaccin. In acest dosar mai sunt anchetați…

- Procurorii DNA cer ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu și a foștilor miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și Oana Mihaila in dosarul legat de achiziția vaccinurilor anti-Covid. DNA a transmis ca prejudiciul adus prin achiziția de vaccinuri este de peste 1 miliard de euro. Procurorii susțin…