Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Digi 24, Antena 3, B1TV, Realitatea TV și Romania TV ”au sarit” interesul public starnit de investigația despre banii Bisericii, buletinul de știri al Antenei 1 a relatat pe larg subiectul, facandu-l pe Alexa Nedea de la Recorder sa spuna ca ”E singura televiziune unde, eu personal, am vazut…

- In plin scandal, ca urmare a publicarii unei anchete de 8 luni a jurnaliștilor Recorder, Patriarhul Daniel a transmis un nou mesaj. Dar, dupa cum se vede, mesajul IPS nu are nicio legatura cu acuzațiile aduse de investigația jurnaliștilor. Ba mai mult de-atat, nici macar nu pomenește ceva de aceste…

- Patriarhul Daniel a transmis, joi, un mesaj catre „toți credincioșii și clericii” din Romania, pe care ii indeamna sa respecte masurile de protecție recomandate de autoritați și sa asculte sfaturile medicilor, in contextul in care țara se confrunta cu valul 4 al pandemiei de coronavirus. „In aceasta…

- Materialul jurnalistic de ancheta publicat de Recorder a facut deja primele victime. Ancheta a avut ca subiect afacerile din spatele ușilor inchise ale BOR. Informațiile au scos la iveala o adevarata increngatura cu legaturi politice și decizii luate la nivel inalt in cadrul bisericii. Ca urmare a acestor…

- Artistul Tudor Chirila a vizionat investigația jurnalistica publicata de Recorder despre Patriarhul Daniel și este de parere ca statul roman nu mai exista. El susține ca „s-a mers prea departe in numele lui Dumnezeu”. „Statul roman nu exista. Exista insa statul lor, ala care nu mai are niciun Dumnezeu…

- Conform surselor Recorder, Direcția Naționala Anticorupție s-a autosesizat in urma investigației “Clanul Marelui Alb” și a deschis un dosar penal cu privire la faptele prezentate in materialul Recorder. De asemenea, doi dintre oamenii care apar in investigație și-au prezentat demisiile: Lazar Neacșu…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR, a avut miercuri, 13 octombrie, doua reacții in decurs de cateva ore, fața de investigația Recorder , ”Clanul Marelui Alb”. Banescu a catalogat-o ca fiind jalnica și facuta cu un singur scop:”lovirea in imaginea publica a Patriarhului Daniel”, despre care…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane a criticat miercuri, printr-un „punct de vedere personal” , investigația Recorder privind fondurile publice alocate bisericilor, spunand scopul materialului este unul „jalnic”, anume „lovirea in imaginea publica a Patriarhului”. Recorder…